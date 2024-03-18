2024-03-18 23:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

يلتزم الاتحاد الوطني الكردستاني بموعد إجراء الانتخابات البرلمانية الكردستانية في 10 حزيران 2024 حسب ما قرره رئيس إقليم كردستان. ويرى الاتحاد الوطني الكردستاني أن الانتخابات البرلمانية الكوردستانية هي السبيل الأمثل لمزيد من تعميق الديمقراطية والتغلب على هذا الوضع المعقد في البلاد والمنطقة بشكل عام.إن إعادة تفعيل البرلمان أمر مهم للقيام بواجباته القانونية والرئيسية وحل المشاكل […]

ظهرت المقالة اليكيتي في أول تعليق بعد مقاطعة البارتي لانتخابات الاقليم أولاً على ايرث نيوز.