المنتخب الوطني يكثف تدريباته قبل مواجهة الفلبين

2024-03-18 23:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كثف المنتخبُ الوطنيّ تدريباته، مساء اليوم الاثنين، في ملاعب التدريبِ الخاصة بالمدينةِ الرياضيّة في البصرة. ويواصل المنتخب الوطني التحضير للقاءِ المنتخب الفلبيني في مواجهتي الذهاب والإياب أيام 21/3 و 26/3 على التوالي ضمن التصفياتِ المُزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 و كأس آسيا 2027. وحضر التدريبات رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال […]

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