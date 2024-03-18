2024-03-18 23:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

قررت مديرية تربية الرصافة الأولى، اليوم الإثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء. وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “نظرا لسوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطاروحفاظاً على حياة الطلبة ، أعلنت المديرية العامةلتربية بغداد الرصافة الأولى تعطيل الدوام الرسميليوم غد الثلاثاء الموافق التاسع عشر من آذار في المدارسورياض الأطفال كافة باستثناء ديوان […]

ظهرت المقالة تربية الرصافة الأولى تعلن تعطيل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء أولاً على ايرث نيوز.