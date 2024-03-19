2024-03-19 00:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، الاثنين، بمصرع شخص بصعقة كهربائية واعتقال اخر يمارس لعبة القمار في حادثين منفصلين في بغداد. وذكر المصدر لايرث نيوز، ان “شخصا لقي حتفه نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية ضمن قرية في ناحية المشاهدة بالطارمية” وفي السايق اضاف المصدر الى ان القوات الامنية اعتقلت شخص متلبس يمارس لعبة القمار والريسزز داخل احد […]

ظهرت المقالة بحادثين.. مصرع شخص بصعقة كهربائية واعتقال اخر يمارس لعبة القمار في بغداد أولاً على ايرث نيوز.