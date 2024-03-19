محافظ بغداد يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء

2024-03-19 00:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء.وذكر قسم الاعلام والاتصال الحكومي للمحافظة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "استناداً لقرار مجلس محافظة بغداد، محافظ بغداد عبد المطلب العلوي يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء، في الدوائر التابعة إلى حكومة بغداد المحلية، بسبب الأمطار".