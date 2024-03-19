ريال مدريد يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراة أوساسونا

2024-03-19 03:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن نادي ريال مدريد رسميا، تقدمه بشكوى ضد مارتينيز مونويرا، حكم مباراة المرينجي ضد أوساسونا على ملعب أل سادار، أمام اللجنة التأديبية للاتحاد الإسباني، بسبب "الإهمال في صياغة تقرير الحكم".وقال ريال مدريد، في بيان عبر موقعه الرسمي "تجاهل مونويرا طوعا وعمدا الإهانات والصيحات المهينة الموجهة مرارا وتكرارا تجاه لاعبنا فينيسيوس جونيور، رغم تحذيره بإصرار من قبل لاعبينا في نفس اللحظة التي كانت تجري فيها".وأفاد ريال مدريد أيضا بأنه قدم شكوى إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم "فيما يتعلق بالإهانات والصيحات المهينة المذكورة أعلاه، وأحالها إلى اللجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، حتى يتم التعرف على أولئك الذين تلفظوا بها، ومعاقبتهم".وأضاف البيان: "في ضوء هذه الأحداث المؤسفة التي وقعت في أل سادار، قدم ريال مدريد الشكوى أيضا إلى مكتب المدعي العام للدولة، ضد جرائم الكراهية والتمييز، بسبب الإهانات العنصرية".وانتصر ريال مدريد على أوساسونا بنتيجة (4-2) السبت الماضي، ليعزز الملكي صدارته لجدول ترتيب الليجا برصيد 72 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن غريمه برشلونة الوصيف، قبل 9 جولات من نهاية المسابقة.