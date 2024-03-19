للمرة الثانية.. سواريز لاعب الجولة في الدوري الأمريكي

2024-03-19 08:36:03 - المصدر: واع

متابعة - واعفاز نجم فريق إنتر ميامي (لويس سواريز) بجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من الدوري الأمريكي للمرة الثانية في الموسم الحالي.وكان المهاجم عنصراً أساسياً في فوز إنتر ميامي بثلاثة اهداف لهدف واحد على ملعب دي سي يونايتد السبت الماضي، حيث دخل في الدقيقة (62) وسجل هدفين لفريقه في مباراة لم يلعب فيها ليونيل ميسي بسبب الإصابة.ويتصدر سواريز قائمة هدافي الدوري الأمريكي هذا الموسم برصيد (4) أهداف، بالتساوي مع جيورجوس جياكومو لاعب (أتالانتا يونايتد) وديجان جوفيلجيتش لاعب (لوس أنجلوس جالاكسي).وكان نجم برشلونة السابق قد فاز بالفعل بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من الدوري الأمريكي هذا الموسم.ويتساوى إنتر ميامي وكولومبوس كرو، حامل لقب الدوري الأمريكي، في صدارة جدول الشرق برصيد (10) نقاط،لكن الفريق الذي يدربه الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو لعب مباراة أكثر من الذي يقوده الكولومبي خوان كاميلو "كوكو" هيرنانديز.المصدر : كورة