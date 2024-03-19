2024-03-19 09:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ خلصت مجموعة واسعة من الفحوص والاختبارات المتقدمة إلى أن الدبلوماسيين الأميركيين وغيرهم من الموظفين الحكوميين، الذين يعانون من مشكلات صحية غامضة أطلق عليها يوما اسم “متلازمة هافانا” لم يتعرض أي منهم لإصابات في المخ أو أمراض دماغ تنكسية حسبما أفاد باحثون، الإثنين. الدراسة التي أجرتها المعاهد الوطنية للصحة، الوكالة الرئيسية المسؤولة عن الأبحاث […]

ظهرت المقالة دراسة تكشف حقيقة تأثير “متلازمة هافانا” على المخ أولاً على ايرث نيوز.