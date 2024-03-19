آبل تتفاوض مع غوغل لإدخال Gemini لهواتف آيفون

2024-03-19 09:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ذكرت صحيفة بلومبرغ أن آبل تتفاوض مع غوغل لإدخال تقنيات Gemini للذكاء الاصطناعي إلى هواتف آيفون. وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة:”تجري شركة آبل مفاوضات مع غوغل لدمج مساعدات Gemini التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في هواتف آيفون”. وبحسب الصحيفة فإن الشركتين تجريان مفاوضات نشطة للسماح لشركة آبل بترخيص استخدام تقنيات Gemini لتعمل مع […]

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