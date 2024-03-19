2024-03-19 09:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الإثنين، خصم 4 نقاط من رصيد نوتنغهام فوريست لخرقه القواعد المالية للدوري، ما أدى إلى تراجعه إلى مركزٍ مهدِّدٍ بالهبوط. وذكرت الرابطة في بيان أن فوريست اعترف بانتهاك قواعد الربحية والاستدامة، التي تسمح بخسارة أقصاها 77.5 مليون دولار، وذلك بمقدار 43.9 مليون. وسيتراجع نوتنغهام إلى المركز الثامن […]

ظهرت المقالة ناد إنجليزي يرتكب خطأ.. والعقوبه تدخله دوامة الهبوط أولاً على ايرث نيوز.