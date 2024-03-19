2024-03-19 09:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وصل طاقم التحكيم اللبناني المساعد، إلى محافظة البصرة تمهيداً لقيادة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الفلبيني. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الفلبيني ضمن التضفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. ومن المقرر أن يصل حكم المباراة الكويتي عبد الله جمالي، يوم غد إلى البصرة براً. وستقام المباراة بين العراق والفلبين […]

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