2024-03-19 09:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وصل قبل قليل، ثلاثة محترفين إلى محافظة البصرة للالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني استعداداً لمواجهة الفلبين يوم الخميس المقبل. وقال مراسل “ايرث نيوز” إن المحترف في صفوف أوتريخت زيدان إقبال ومحترف هيرنيفين حسين علي ومحترف تاي بورت التايلاندي فرانس بطرس وصلوا البصرة للالتحاق بمعسكر المنتخب العراقي. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الفلبيني ضمن التضفيات الآسيوية […]

ظهرت المقالة زيدان إقبال وحسين علي وفرانس بطرس يصلون البصرة أولاً على ايرث نيوز.