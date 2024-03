2024-03-19 09:10:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات:أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، (18 آذار 2024)، عن تهيئة 697 مركزاً لشراء السلاح من المواطنين بعموم المحافظات. وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في تصريح متلفز تابعته “بغداد اليوم”: إن” وزارة الداخلية هيأت697 مركزا في 15 محافظة، لشراء السلاح من المواطنين، وتم تشكيل لجنة ثانوية غير الرئيسية لحصر...

