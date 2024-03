2024-03-19 09:10:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات:كشف عضو مجلس محافظة النجف، اكرم شربة، عن وجود املاءات خارجية على اعضاء المجلس، فيما رفض ان يكون عضواً في لجانه.وقال شربة في حديث خلال إحدى جلسات المجلس، إن موضوع انتخاب المحافظ ونائبيه كانت فيه اخطاء لكن البعض قال بصريحة العبارة “مشيها لخاطر النجف”. وبين، أن “الآن ذات الأخطاء تتكرر...

