2024-03-19 09:10:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات:اعتبر النائب المستقل سجاد سالم، الثلاثاء، أن الأحزاب المدنية تعرضت للتسقيط خلال الانتخابات الماضية، وفيما أكد أن رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي مسؤول عما حدث في 2019 ويجب أن يحاكم ويقدم للعدالة، شدد على أن عودة التيار الصدري للمشهد السياسي ستغير الكثير من المعادلات. وقال سالم في حديث لبرنامج...

The post نائب: عودة الصدريين للمشهد السياسي ستغير الكثير من المعادلات appeared first on شبكة اخبار الناصرية.