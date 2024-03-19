2024-03-19 09:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، القبض على 28 متلاعباً بأسعار المواد الغذائية.وذكر بيان لقيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قائد شرطة محافظة النجف الأشرف اللواء علاء جابر هاشم وجه بضرورة متابعة أسعار السوق، وبإشراف مباشر من قبل مدير مكافحة الجريمة المنظمة في النجف الأشرف، نفذت المديرية العديد من الجولات الميدانية على أصحاب المخابر وأفران الصمون ومحال بيع الأسماك واللحوم".وأضاف أن "مفارز مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت من إلقاء القبض على 28 متلاعباً بأسعار المواد الغذائية"، مشيراً إلى أنه "تمت إحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".