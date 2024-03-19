الذهب يحافظ على قوته قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي

2024-03-19 09:50:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استقر الذهب، اليوم الثلاثاء، مع بقاء المستثمرين على الحياد قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع والذي قد يقدم المزيد من الدلائل على توقيت التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة هذا العام. ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 2160.79 دولارا للأوقية بحلول الساعة 04:26 بتوقيت جرينتش. واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 2164.10 دولاراً. ومع التوقعات على نطاق واسع بأن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الأربعاء. وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 1 الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بقوة في فبراير وارتفعت أسعار المنتجين أكثر من المتوقع، مما قلل الآمال بشأن تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وربحت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 إلى 25.10 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 إلى 915.65 دولارا، ونزل البلاديوم 1.3 إلى 1019.26 دولارا.