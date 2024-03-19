ماسك يوجه اتهاما لبايدن بشأن المهاجرين غير الشرعيين.. ما علاقة الانتخابات؟

2024-03-19 09:50:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن الحزب الديموقراطي بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن يستغل المهاجرين غير الشرعيين في الانتخابات. وقال ماسك في مقابلة مع صحفية: إذا نظرت إلى القاعدة الانتخابية بدون المهاجرين غير الشرعيين، أعتقد أنه ستكون هناك خسارة كبيرة للولايات الزرقاء الولايات الداعمة للحزب الديموقراطي بحوالي 20 مقعدا في مجلس النواب، وينطبق هذا أيضا على الانتخابات الرئاسية. وأضاف: الديمقراطيون سيخسرون ما يقرب من 20 مقعدا في مجلس النواب إذا لم يتم احتساب المهاجرين غير الشرعيين في التعداد السكاني، وسيخسرون نسبة مشابهة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية. وختم ماسك: لذا فإن المهاجرين غير الشرعيين يؤثرون بالتأكيد على من يسيطر على مجلس النواب ومن يسيطر على الرئاسة. يشار إلى أن الوضع مع الهجرة غير الشرعية، كان موضع جدل بين الولايات الجنوبية والحكومة الفيدرالية لعدة سنوات، ويبقى الوضع الأكثر توترا في هذا المجال في ولاية تكساس، التي تدعو سلطاتها إلى اتخاذ إجراءات صارمة لقمع الهجرة غير الشرعية وتتحدث علنا ضد سياسة الإدارة الأمريكية الحالية في هذا الشأن. وسبق أن أعرب إيلون ماسك عن دعمه لسلطات تكساس، ودعا وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس إلى الاستقالة، متهما إياه بالتغاضي عن الهجرة غير الشرعية.