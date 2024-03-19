أمريكا تعتزم إعادة ملء احتياطيها النفطي الاستراتيجي نهاية 2024

2024-03-19 09:50:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم إن الولايات المتحدة تعتزم إعادة ملء احتياطيها النفطي الاستراتيجي بحلول نهاية عام 2024، بعد انخفاض المخزون لأدنى مستوياته التاريخية العام الماضي. وفي أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن سحب غير مسبوق من الاحتياطي النفطي في خطوة انتقدها الجمهوريون. وبين أيلول 2021 وتموز 2023، استهلكت الولايات المتحدة نحو 274 مليون برميل من الاحتياطي، ما أدى إلى انخفاضه لأدنى مستوى له منذ 40 عاما. وبدأت الحكومة الأميركية في حزيران 2023 إعادة شراء النفط لتعزيز الاحتياطي، وفي الأشهر التسعة التالية، تمت زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بنحو 14,7 مليون برميل، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وكانت واشنطن قد أسست الاحتياطي في السبعينات كمخزون للطوارئ بعد أزمة الطاقة عام 1973.