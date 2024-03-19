طقس العراق.. أمطار وعواصف رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

2024-03-19 09:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وحدوث عواصف رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار رعدية متوسطة الشدة خاصة في الأقسام الشرقية والشمالية منها، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

وبين أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".