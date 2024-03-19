إحصائية رسمية: عدد حالات الطلاق بشهر شباط بلغ 4560 حالة

2024-03-19 09:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن عدد حالات الطلاق في بغداد بشهر شباط في عموم البلاد، فيما أشار الى أن عدد حالات الطلاق بشهر شباط بلغ (4560) حالة".وحسب احصائية نشرها المجلس واطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "عدد حالات الطلاق في جميع المحافظات خلال الشهر الماضي بلغت (4560) حالة فيما بلغت حالات الطلاق في بغداد بلغ (2161) توزعت ما بين (1167) حالة في الكرخ و(994) حالة في الرصافة".وأشار الاحصائية الى أن "عدد حالات الزواج بعموم المحافظات في الفترة نفسها بلغت (25793) حالة، فيما بلغت حالات الزواج في بغداد (8297) حالة توزعت ما بين (5217) حالة زواج في الرصافة و(3080) حالة زواج في الكرخ".