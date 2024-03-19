مجلس السرطان: تقدم كبير في الفرص العلاجية داخل العراق

2024-03-19 10:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأوضح مجلس السرطان في وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، آلية عمله على مستوى العاصمة بغداد وباقي المحافظات، وفيما أكد وجود تقدم كبير في الفرص العلاجية داخل العراق، أشار إلى تسلمه تقريراً سنوياً من المحافظات عن الإصابات المسجلة والعلاجات.وقال أمين عام المجلس تحسين الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس السرطان في العراق يعمل وفق قانون شُرع العام 1986، ويهدف إلى بذل الجهود لحماية المريض العراقي عبر توفير حياة صحية معتدلة، فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمريض المصاب بالسرطان".وأوضح الربيعي: "في عام 2022، تم تسجيل إصابة 39 ألف مواطن في عموم العراق بمرض السرطان، وتم استقبال جميع الحالات في المراكز العلاجية وتقديم الخدمات لهم"، مبيناً أن "شعب السيطرة على السرطان متواجدة في المحافظات، وتكون مرتبطة بمكاتب المديرين العامين في المحافظات ومسؤولة عن إبلاغ مجلس السرطان بالإصابات المسجلة والعلاجات".وتابع أن "المجلس يتسلم تقريراً سنوياً من المحافظات كافة بهذا الشأن"، منوهاً بأن "مسألة سفر مريض السرطان خارج العراق تعتبر حرية شخصية ومحاولة منه للحصول على أفضل فرصة علاجية".وأشار إلى "التقدم الكبير في الفرص العلاجية داخل العراق، بالإضافة إلى إقرار وزارة الصحة أدوية حديثة لمرضى السرطان، ما أدى إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين".