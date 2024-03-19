2024-03-19 10:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيعتزم اتحاد المواي تاي إقامة معسكر تدريبي داخلي لمنتخبنا الوطني تحضيراً للمشاركة في بطولة العالم للمتقدمين (رجال– نساء) التي من المقرر أن تضيفها العاصمة اليونانية أثينا بداية من (31) أيار المقبل.وذكر عضو المكتب الإعلامي لاتحاد اللعبة أحمد زكي في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"المعسكر التدريبي الداخلي سينطلق قريباً بتواجد (10) عناصر تم اختيارهم بعناية من قبل الجهاز الفني، وضمت القائمة كلاً من زينب علي عبد الكاظم وشجن سؤدد عبد السلام وأكرم حسن مناحي ومصطفى رعد شاكر وإياد عبد الهادي مردان وحسين نعيم فرج والمصطفى وسام كامل وسرمد أحمد ياسين وشاكر رعد شاكر وعلي صدام كاظم".وأضاف أن "المعسكر يأتي للوقوف على جاهزية اللاعبين واللاعبات فنياً وبدنياً للمحفل العالمي المقبل بغية المنافسة بقوة على بلوغ الأدوار المتقدمة ونيل الأوسمة الملونة التي تعزز من سمعة رياضتنا خارجياً".وأشار إلى أن "المشاركة في المسابقات الخارجية تعزز من التوجهات الداعمة لاكتساب جميع عناصر الخبرة الميدانية والكفاءة المهنية التي تمهد الطريق لمستقبل أفضل للعبة، إضافة إلى الطموح المشروع بمواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف الأصعدة الدولية".