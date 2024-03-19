2024-03-19 10:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعكثف المنتخب الوطني تدريباته في ملاعب التدريب الخاصة بالمدينة الرياضيّة في البصرة تحضيراً للقاء المنتخب الفلبيني في مواجهتي الذهاب والإياب أيام (21/3 و 26/3) على التوالي ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.وذكر بيان للقناة الإعلامية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " التدريبات جرت بمشاركة (24) لاعباً هم كل من: جلال حسن، أحمد باسل، محمد صالح، إبراهيم بايش، صفاء هادي، حسن عبد الكريم، زيد تحسين، منتظر ماجد، أيمن حسين، ميرخاس دوسكي، أحمد ياسين، مهند علي، ريبين سولاقا، علي جاسم، أسامة رشيد، مصطفى سعدون، يوسف الأمين، لؤي العاني، عبد الرزاق قاسم، سعد ناطق، مناف يونس، أمير العماري، ضرغام اسماعيل، بشار رسن. ومن المؤمل أن يلتحق صباح اليوم كل من فرانس ضياء وحسين علي وزيدان إقبال".وأضاف البيان أن "رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال والنائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود، و عُضو الاتحاد العراقي أحمد الموسوي والأمين العام محمد فرحان حضروا التدريبات".