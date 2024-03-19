2024-03-19 10:50:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعيَّة النيابية صباح صبحي، الثلاثاء، عن توجه عراقي لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسيَّة. وقال صبحي، إن قانون الطاقة المتجددة في طور المناقشات وهو غير مكتمل إلى الآن واللجنة تعمل بالتعاون مع لجنة الطاقة لإطلاق تشريع خاص بالطاقة المتجددة، مشيراً إلى اهتمام البرلمان بتشريع هذا القانون خلال الدورة الحالية. وأضاف أنه سيتم بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العراق بعد تشريع القانون، متابعاً أنه إلى الآن لم يتم تحديد الموقع ولكن الموافقة في طور الحصول عليها.