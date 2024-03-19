اسعار صرف الدولار تنخفض في بغداد واربيل عند افتتاح بورصتي البلاد

2024-03-19 10:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع افتتاح بورصتي البلاد.

وقال مراسل شفق نيوز ان "اسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149500 دولار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الاثنين 149600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن "اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 148500 دينار لكل 100 دولار".

فيما سجل الدولار في اربيل انخفاضا أيضا في محلات الصيرفة سعر البيع 149700 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 149600 دينار مقابل 100 دولار.