عمليات بغداد: لجنة مشتركة لتقييم المناطق الزراعية والسماح بدخول مواد البناء

2024-03-19 11:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة مشتركة لتقييم المناطق الزراعية والسماح بدخول مواد البناء لها، فيما أشارت إلى آلية السماح بدخول مواد البناء لبعض المناطق الزراعية.وقال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك مناطق زراعية مكتملة البناء تقريباً تتراوح بمساحة ما بين 80 – 90%"، مبيناً أنه "تم تشكيل لجنة من أمانة بغداد ومحافظة بغداد وعمليات بغداد والعمليات المشتركة، لجرد هذه المناطق وإعطاء نسب اكتمال البناء فيها، لغرض السماح بدخول المواد الإنشائية إليها".وأشار إلى أن "هناك بعض المناطق الزراعية حصلت على موافقات رسمية لدخول مواد البناء فيها، وذلك لاكتمال الأبنية بنسبة ما يقارب 95‎%‎".وعن حالات المنع من بعض السيطرات بدخول مواد البناء للمناطق الزراعية، أكد التميمي، أن "قيادة عمليات بغداد ليس لديها أي مشكلة بدخول مواد البناء للأراضي الزراعية، ولكن يجب أن يكون هناك كتاب من البلدية بالموافقة، ونحن بدورنا نرفع هذا الكتاب إلى أمانة بغداد، فإن وافقت الأخيرة، سنسمح بدخول مواد البناء إلى أي منطقة زراعية".