اتصالات ذي قار تستلم كابينات ضوئية لتجهيز المواطنين بخدمة الكيبل الضوئي

2024-03-19 11:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قالت دائرة الاتصالات والمعلوماتية في ذي قار انها تسلمت 9 كابينات ضوئية اكتملت داخل الاحياء السكنية في الناصرية.وذكر بيان لشركة الاتصالات والمعلوماتية تابعته شبكة اخبار الناصرية ان الكابينات الضوئية ستقدم خدمات الكيبل الضوئي للمواطنين FTTH بعد اجراء عملية الفحص والمطابقة الفنية.واضاف، ان هذه الكابينات موزعة في مناطق عدة...

