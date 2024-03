2024-03-19 11:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قالت شرطة ذي قار انها تمكنت من القبض على متهمين اثنين قاموا بارتكاب جريمة قتل في مدينة الناصرية. وذكرت الشرطة في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان حادث شجار حصل بين اطراف متنازعة تسبب بمقتل احد الاطراف. واضاف، ان الشرطة تمكنت من جمع المعلومات وملاحقة المطلوبين والقبض عليهم...

The post مقتل شاب في مدينة الناصرية اثناء حادث مشاجرة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.