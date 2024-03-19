ميسان تباشر باستخدام تقنيات الري الحديثة في زراعة محاصيل الحبوب

2024-03-19 11:48:01 - المصدر: واع

ميسان -واع -شذى السودانيأعلنت مديرية زراعة ميسان ،اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بالتطبيق العملي لاستخدام تقنيات الري الحديثة (الري بالتنقيط) في زراعة محاصيل الحبوب للموسم الشتوي الحالي.وقال مدير زراعة ميسان ماجد جمعة، لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "مديرية زراعة ميسان باشرت بتطبيق عملي للموسم الشتوي الحالي 2023-2024 حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة باستخدام الري المقنن الحديث(الري بالتنقيط) لزراعة المحاصيل الحبوبية الاستراتيجية( الحنطة والشعير) في منطقة جزيرة علي الغربي والذي أثبت نجاحاً باهراً من حيث كثافة المحصول وزيادة الغلة، وكذلك التكلفة أقل من أسعار منظومات الري المحوري والثابت، إذ يعتمد الري على ترطيب التربة".وأضاف: "أوعزنا الى كوادرنا في الشعب الزراعية الأخرى لمشاهدات عملية للحقول العملاقة وأساليب الري المقنن بفريق عمل مختص يتكون من رئيس قسم الإنتاج النباتي وكادر شعبة زراعة علي الغربي بغية الاستفادة من نجاح هذه الطرق المقننة بالري لنقلها الى باقي الشعب الزراعية في عموم محافظة ميسان تمهيداً للتحول الكامل لفلاحي ومزارعي محافظة ميسان لاستخدام الطرق المقننة للري في الزراعة بظرف زمني قصير".