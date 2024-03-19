2024-03-19 11:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأجرى منتخبنا الشبابي مساء يوم أمس الاثنين وحدته التدريبية في مدينة الاحساء السعودية استعداداً لمواجهة منتخب أستراليا الأولمبيّ ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة للمنتخباتِ الأولمبية يوم غدٍ الأربعاء.وذكر بيان للقناة الإعلامية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع) أن" التدريبات جرت بحضور رئيس وفد منتخب الشباب (محمد ناصر) ونائب رئيس الوفد (رحيم لفتة)".وتجرى منافسات البطولة بطريقة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائز إلى الدور نصف النهائي، ويلعب الخاسر مباراة تحديد المراكز من الخامس لغاية الثامن.