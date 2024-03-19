2024-03-19 11:50:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارسلت وزارة المالية الاتحادية مبلغ 1.5 مليار دينار آخر إلى حساب وزارة المالية والاقتصاد لإقليم كردستان، لصرفه لدفع الرواتب. وتفيد معلومات، من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان بأن وزارة المالية الاتحادية أطلقت لإقليم كردستان ملياراً و503 ملايين دينار لصرفها في تسديد الرواتب لشهر شباط المنصرم. وكانت وزارة المالية الاتحادية العراقية قد أضافت في يوم 11 آذار 2024 مبلغ 560218037912 ديناراً إلى حساب وزارة المالية والاقتصاد لإقليم من خلال أربع قوائم لصرفها كرواتب شهر شباط لموظفي كردستان.