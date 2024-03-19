2024-03-19 12:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد الحرس الثوري الإيراني أنه “إذا سرقوا نفطنا وقاموا بحجز ناقلة نفط لنا في أي مكان في العالم، فسنتعامل بالمثل”. وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تنكسيري: “ولّى ذلك الزمن الذي كان يتطاول الأجانب فيه لنهب ثروات الشعب الإيراني الأبي”، مشيرًا إلى “الظلم والجرائم التي مارستها بريطانيا بحق الشعب الإيراني”، […]

ظهرت المقالة الحرس الثوري الإيراني: سنرد بالمثل على أي سرقة لنفطنا أو احتجاز ناقلاتنا أولاً على ايرث نيوز.