2024-03-19 12:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يرغب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في خطف لاعب جديد من مانشستر يونايتد في المستقبل القريب، على غرار ما حدث عام 2009 مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. واعتاد النادي الملكي منذ سنوات، جلب لاعبين من الشياطين الحمر، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة قياسية بلغت حينها 80 مليون جنيه إسترليني. وذكرت صحيفة “ديلي […]

ظهرت المقالة بسيناريو رونالدو.. ريال مدريد يخطط لخطف نجم مان يونايتد أولاً على ايرث نيوز.