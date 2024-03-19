2024-03-19 12:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ فقد شخصان جراء أمطار غزيرة هطلت على مدينة دهوك بإقليم كردستان وتسببت بفيضانات، وفق ما أكدت مديرية الدفاع المدني في بيان. وقالت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “مواطنين اثنين فقدا في دهوك جراء الفيضانات التي اجتاحت المدينة نتيجة الأمطار التي تتساقط بغزارة منذ يوم أمس وحتى اليوم”، مبينة أن “فرق الدفاع […]

ظهرت المقالة فيضانات دهوك.. فقدان شخصين ودعوات للأهالي للبقاء في منازلهم أولاً على ايرث نيوز.