2024-03-19 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق تمويلات رواتب موظفي الدولة لشهر آذار الحالي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "دائرة المحاسبة باشرت بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر آذار الحالي"، داعية "وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى مراجعة دائرة المحاسبة لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم".

وشددت على " وحدات الإنفاق مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء متطلبات التمويل المطلوبة"، مجددة تأكيدها "على ما جاء في إعمامها المرقم (5991) في 5 آذار 2024، من حيث تقديم موازين المراجعة للأشهر السابقة موثقة بالجداول التحليلية المعززة لها للموازنتين التشغيلية والاستثمارية بالإضافة إلى الأوليات المتعلقة بها".

ودعت الوزارة "وسائل الإعلام كافة ورواد منصات التواصل الاجتماعي الى التحلي بالمسؤولية في نقل الأخبار، وعدم ترويج معلومات من شأنها إرباك الرأي العام ومنها ما يتعلق بمواعيد تمويل الرواتب وغيرها من الأنباء دون الرجوع الى المصادر الرسمية والمعتمدة للوزارة".