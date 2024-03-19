جنايات كربلاء المقدسة: الحبس الشديد بحق وكيل مدير دائرة تقاعد المحافظة

2024-03-19 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد -واعأصدرت محكمة جنايات كربلاء المقدسة،اليوم الثلاثاء، حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق وكيل مدير دائرة تقاعد كربلاء عن جريمة ابتزاز مواطنين بأخذ مبالغ مالية منهم.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المدان قام بابتزاز مواطنين بمبالغ مالية وهدايا لغرض إنجاز المعاملات الخاصة بهم".وأضاف البيان أن "الحكم صدر استناداً لأحكام القرار 160 لسنة 1983 المعدل بالقرار 813 لسنة 1986 واستدلالاً بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".