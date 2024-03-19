جنايات الرصافة: الحبس الشديد لمدة سنتين بحق أحد المتاجرين بالعملة المزيفة

2024-03-19 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الثلاثاء، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق أحد المتاجرين بالعملة المزيفة شرق العاصمة بغداد.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات الرصافة، أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق أحد المتاجرين بالعملة المزيفة شرق العاصمة بغداد".وأضاف البيان أن "المتهم ضبط بحوزته مبلغاً مزيفاً من العملة قدره (642) ورقة فئة خمسة وعشرين ألف دينار عراقي".وأشار إلى أن "الحكم صدر بحقه وفقاً لأحكام المادة ‏52 /1 /أ من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004".