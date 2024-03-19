المالية تطلق رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر آذار

2024-03-19 12:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ باشرت وزارة المالية يوم الثلاثاء، إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر آذار الحالي.

وبحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ دعت الوزارة وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى مراجعة دائرة المحاسبة لإستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم.

وأكدت على وحدات الإنفاق مراعاة الإلتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء متطلبات #التمويل المطلوبة.

وجددت الوزارة/دائرة المحاسبة؛ تأكيدها على ما جاء في إعمامها المرقم (5991) في 5 آذار 2024، من حيث تقديم موازين المراجعة للأشهر السابقة موثقة بالجداول التحليلية المعززة لها للموازنتين التشغيلية والاستثمارية بالإضافة إلى الأوليات المتعلقة بها.