جنايات الرصافة: ثلاثة أحكام بالحبس الشديد بحق مدان احتال على مواطنين

2024-03-19 12:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

وذكر اعلام مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته {الفرات نيوز}، أن "المدان قام بالاحتيال على ثلاثة مواطنين عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي– التيك توك باخذ مبالغ مالية منهم مقابل تعيينهم وانجاز معاملاتهم".

وأضاف، أن "المدان انتحل صفة ضابط في جهاز مكافحة الارهاب واخذ مبلغ مالي مقداره 16 الف دولار امريكي من احد المشتكين مقابل تعيينه في جهاز مكافحة الارهاب"، مبينا أنه "اخذ مبلغ الف دولار امريكي من احدى المشتكيات مقابل تعيينها في الخطوط الجوية العراقية مدعيا بانه يعمل في مطار بغداد الدولي".

وتابع، أنه "قام بالاحتيال على احد المشتكيات ايضا بمبلغ مالي مقداره 11 مليون دينار مقابل انجاز معاملة تعود لوالدها، لافتا إلى أن الاحكام صدرت وفقا لأحكام المادة 456/ 1 من قانون العقوبات".