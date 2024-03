2024-03-19 13:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اعلن مجلس القضاء عن الاحصائية الشهرية لاعداد حالات الطلاق والزواج للشهر شباط الماضي. وذكرت الاحصائية التي تابعتها شبكة اخبار الناصرية ان حالات الطلاق التي سجلتها محكمة استئناف ذي قار بلغت 106 حالة. واضاف الى ان حالات الزواج في المحافظة بلغت 1626 منها 48 تصديق عقود واقعة خارج...

