استمرار هطول الامطار في الناصرية لمساء اليوم وانخفاض بدرجات الحرارة غدا

2024-03-19 13:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: توقعت انواء ذي قار استمرار تساقط الامطار على المحافظة حتى مساء اليوم الثلاثاء، فيما ستنخفض درجات الحرارة ابتدا من يوم غد نتيجة مرتفع جوي قادم من شمال افريقا يؤثر على المنطقة. وقال مدير الانواء الجوية احمد كريم لشبكة اخبار الناصرية، ان تساقط الامطار التي تشهدها المحافظة اليوم...

