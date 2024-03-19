2024-03-19 13:00:19 - المصدر: اخبار اربيل

أربيل، 19 آذار 2024 (هذا اليوم / موسوعة العراق الاولى)- حذرت محافظة أربيل من هطول أمطار غزيرة على مركز المحافظة ومحيطها، داعيةً المواطنين إلى البقاء في منازلهم ما بين الساعة 1:00 ظهراً وحتى 6:00 مساءً، إلا للضرورة القصوى.

وتوقعت الأرصاد الجوية ازدياد غزارة الأمطار خلال هذه الفترة، مما قد يُشكل خطراً على سلامة المواطنين.

وأكدت المحافظة أن جميع الدوائر الخدمية والجهات المعنية على أهبة الاستعداد لأي حدث طارئ، ولإدارة كمية الأمطار الكبيرة والسيطرة على الأوضاع.

وأوضحت أن "الخطط والبرامج والعديد من المشاريع والحلول اللازمة التي وضعتها المحافظة لمكافحة مخاطر الفيضانات وأسبابها، خفضت من مخاطر الفيضانات في مدينتنا إلى حد كبير."

ولكن على الرغم من ذلك، طالبت المحافظة المواطنين بضرورة:

عدم مغادرة المنازل بين الساعة 1 والـ 6 من بعد الظهيرة، إلا للضرورة القصوى.

عدم الاقتراب من الأنهار والأماكن التي يرتفع فيها منسوب المياه.

الحفاظ على سلامتهم.

عدم قيادة أو ترك سياراتهم في الأماكن والطرقات التي حذرت الجهات المعنية من تجمع المياه فيها سابقاً.

وتأتي هذه التحذيرات حرصاً من محافظة أربيل على سلامة المواطنين، وضماناً لعدم وقوع أي حوادث أو أضرار جراء هطول الأمطار الغزيرة.