2024-03-19 13:20:03 - المصدر: مفوضية الانتخابات

The post إجراءات الاقتراع والعد والفرز الالكتروني واليدوي لأوراق الاقتراع لانتخاب برلمان إقليم كوردستان – العراق 2024 appeared first on IHEC Website.