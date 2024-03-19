منتخبنا الأولمبي يواصل تدريباته في البصرة

2024-03-19 13:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيواصل المنتخب الأولمبي تدريباته على ملاعب التدريب في المدينة الرياضيّة في محافظة البصرة وذلك ضمن تحضيراته لنهائيات كأس آسيا تحت (23) عاماً المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.وذكر بيان للقناة الإعلامية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" منتخبنا الأولمبي خاض الوحدة التدريبية الثانية في البصرة بحضور جميع اللاعبين بعد التحاق المحترفين علي الموسوي وبلند آزاد ورومان دولاشتي".وأضاف أن "التدريبات جرت بحضور رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال والنائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود وعضوي الاتحاد غانم عريبي وأحمد الموسوي".ونقل البيان عن عضو الاتحاد غانم عريبي قوله إن "معسكر البصرة يعدّ محطة مهمة للمنتخب قبل الذهاب إلى قطر والمشاركة في بطولة آسيا، مضيفاً أن اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية قدّما دعمهما المطلق طيلة الفترة الماضية والفترة الحالية من أجل إعداد مثالي بغية المنافسة في بطولة آسيا وضمان أحد المراكز المؤهلة لأولمبياد باريس".