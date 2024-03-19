الجزائري: ملاعب البصرة جاهزة لمباريات منتخباتنا الوطنية

2024-03-19 13:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مدير المدينة الرياضية في البصرة ( لطفي الجزائري) أن السيد وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع وجه مبكراً بتهيئة ملاعب المدينة لتضييف مباريات منتخبنا الوطني ضمن تصفيات كأس العالم، ومنها مباراته يوم الخميس المقبل مع منتخب الفلبين، فضلاً عن احتضان معسكرات المنتخب الوطني والمنتخب الأولمبي حيث بدأ معسكر الوطني يوم (15) من هذا الشهر وينتهي بلقاء المنتخب الفلبيني ضمن منافسات تصفيات كأس العالم، فيما يقيم المنتخب الأولمبي معسكره استعداداً للاستحقاقات المقبلة حيث يتخلله بإقامة مباريات دولية تجريبية.وقال الجزائري في بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"المنتخب الأول باشر بالتدريبات على ملعب التدريب (C)، والأولمبي على ملعب التدريب(A)".وفي ما يخص مباراة المنتخب الوطني يوم الخميس المقبل أكد أن " أعمال التحضير لجميع مرافق المدينة الرياضية جرت حسب التوقيتات وجداول الصيانة الروتينية مع فحص جميع المنظومات والأرضيات والغرف التقنية وغرف المؤتمرات ومداخل الجمهور".وبين أن "الخطة الأمنية للمباراة محكمة، إذ وزعت البوابات الخارجية حسب الفئات الداخلة الى الملعب من بوابات للدعم اللوجستي رقم (2) ولدخول كبار الشخصيات رقم (1) وللإعلاميين رقم (13)، وعشر بوابات لدخول الجماهير، وقد تم تجريب عمل الآلية بنجاح".يشار الى أن العمل يتم على مستوى متقدم للتنسيق مع شعبة أمن الملاعب والدوائر الأمنية والدفاع المدني ودوائر الصحة وفرق الجهد الطوعي التي بلغت أكثر من (700) متطوع لتأمين أجواء المباراة، والتأكيد على التنظيم الجيد والمؤمن من جميع النواحي.