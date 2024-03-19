2024-03-19 13:36:59 - المصدر: شركة TECNO

العراق 19أذار 2024 (هذا اليوم- موسوعة العراق الاولى)- أطلقت العلامة التجارية التكنولوجية المبتكرة TECNO مؤخرًا، هاتف+ Spark 20 pro، وهو إضافة مطورة إلى سلسلة SPARK 20 الشهيرة، مما يعزز تجربة المستخدم من خلال إمكانيات رائدة وقيمة كبيرة. ويتميز الجهاز بالعديد من المزايا التي تقدم للمرة الأولى في هذه الفئة السعرية، بما في ذلك نظام كاميرا قوي بدقة 108 ميجابكسل + 32 ميجابكسل، وتصميم منحني مزدوج، وشاشة مذهلة وغيرها. وبالإضافة للقدرة الممتازة لمعالج Helio G99 Ultimate الاستثنائي من MediaTek، يوفر+ SPARK 20 Pro للمستخدمين تجربة هي الأفضل في فئته حيث يطرح إمكانيات تفوق سعره بكثير.

وقال Jack Guo، المدير العام لشركة تكنو: "يعد + SPARK 20 Pro انعكاسًا لالتزامنا بتقديم تكنولوجيا الكاميرا الرائدة والتصميم الأنيق لجمهور أكبر". "كتطوير غير مسبوق لسلسلة SPARK 20 الشهيرة، يعد هذا الجهاز الجديد رائدًا بين الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة، حيث يعيد تعريف ما هو ممكن في شريحة الأسعار الخاصة به ويخلق طرقًا جديدة للمستهلكين للجيل Z ليكونوا في المقدمة."

اكتشف التفاصيل المذهلة مع نظام الكاميرا القوي بدقة 108 ميجابكسل + 32 ميجابكسل

يعمل + SPARK 20 Pro في أي سيناريو، وفي أي بيئة، على جعل المستخدمين مستعدين لالتقاط اللحظات السحرية بتفاصيل مذهلة، حيث تعمل الكاميرا الرئيسية ذات الاستشعار الفائق بدقة 108 ميجابكسل مع تقريب ثلاث أضعاف بدون خسارة للتفاصيل، وتقريب رقمي عشر أضعاف على إنتاج صور مفصلة بشكل لا يصدق، سواء كانت قريبة أو بعيدة، كما يساعد المستشعر الكبير للغاية قياس 1/1.67 بوصة وفتحة العدسة F/1.75، الكاميرا على التكيف مع أي ظروف إضاءة، بينما تعمل وظيفة دمج الصور متعدد الإطارات ذات النطاق الديناميكي العالي HDR Multi-Frame Fusion، على موازنة الضوء والظل من خلال تركيبات ذكية. وفي الوقت نفسه، تلتقط كاميرا السيلفي المتوهجة بدقة 32 ميجابكسل، والمدعومة بتقنية استعادة الصور الشخصية بالذكاء الاصطناعي وعدسة ذهبية واسعة تبلغ 88.9 درجة مئوية، صور سيلفي منفردة مذهلة ولقطات متألقة مع الأصدقاء.

وعلاوة على ذلك، توفر تقنية Adaptive Pixel ذات مزايا 9 في 1 من تكنو ، حساسية أكبر للضوء بنسبة تصل إلى 900%، مع عنصر صورة (بيكسل) كبير جدًا يبلغ 1.92 ميكرومتر للحصول على وضوح مذهل. وبعيدًا من الأجهزة ، يجد الوضع الليلي الفائق في Spark 20 pro+ المكان المثالي في موازنة الضوضاء والتفاصيل، بينما توفر خوارزمية Super Flash Light والوميض المزدوج للمستخدمين إضاءة احترافية في أي مكان.

دَوِّن لحظاتك من خلال مدونات الفيديو مع مزايا الفيديو الممتعة

بينما تقدم الصور لمحة عن لحظة معينة ، تتيح مقاطع الفيديو للمستخدمين استعادة الذكريات مدى الحياة - ويمكنهم التقاط لحظات خاصة ومدونات فيديو آسرة بوضوح رائع 2K مع هاتف + SPARK 20 Pro للحصول على المزيد من النتائج السينمائية، يمكن استخدام خاصية التمويه التلقائي لجعل بطل اللقطة بارزًا بشكل أكبر، وتعمل الخوارزمية الليلية على تقليل الضوضاء لإضفاء المزيد من الحياة على اللقطة الليلية، كما تعمل الحركة البطيئة التي تدعم ما يصل إلى 720 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية على تخليد اللحظات الرائعة، وفي الوقت نفسه، يضمن التحكم الفائق في ثبات الفيديو لقطات سلسة، وتتكيف تقنية التركيز المزدوج بذكاء مع سيناريوهات متنوعة للحصول على أفضل النتائج .وتقدم+ SPARK 20 Pro وجهة نظر جديدة للتدوين الفيديوي من خلال العرض المزدوج، حيث يدمج رؤية الكاميرا الأمامية والخلفية معًا لفتح عالم من الإمكانيات.

تميّز بتصميم أنيق ومتطور

تم تصميم + SPARK 20 Pro وتحسينه بعناية شديدة لإنتاج جهاز أنيق فريد من نوعه. طُوِّرَ التصميم المنحني المزدوج الرائد بزاوية 56.5 درجة باستخدام قاعدة بيانات بيئة العمل متعددة الأعراق من TECNO، مما أدى إلى انحناء دقيق وملفت للنظر يمزج بين النعومة والراحة بوزن 190 جرامًا وسُمك 7.55 ملم فقط. وعلى الجانب الخلفي، تخلق وحدة الكاميرا بتصميم رباعي Quadrant Star Array في هاتف + SPARK 20 Pro جمال متناسق مع توفير وضوح لا مثيل له، وقد تم تجهيز الجهاز أيضًا بزجاج من الدرجة الأولى لتوفير متانة فائقة ضد الخدش والسقوط، ويتميز أيضًا بمقاومة الماء والغبار من الدرجة IP53 لراحة بال المستخدم.ويحمل مظهر + SPARK 20 Pro جمال من كوكب آخر مع جمالية نمط الرمال اللامعة من تكنو. يتوفر الغطاء الخلفي اللامع الذي يشبه الزجاج بثلاثة ألوان تأخذك خارج كوكب الأرض بروعتها؛ Lunar Frost وTemporal Orbits وRadiant Star stream، ويتوفر + SPARK 20 Pro أيضًا بلون رابع – Magic Skin 2.0 Green – مع تقنية Magic Skin المحدثة من تكنو ، مما يضيف لمسة فاخرة ومتانة فائقة مع كونه أكثر صداقة للبيئة.

استمتع بتجربة سمعية وبصرية مميزة

يقدم + SPARK 20 Pro صورًا لا تُنسى للمستخدمين للاستمتاع بتجربة سينمائية حقيقية، سواء كانوا يشاهدون الأفلام أثناء التنقل، أو يتواصلون بالفيديو مع الأصدقاء، أو يتصفحون مواقع التواصل الاجتماعي. تتميز شاشة + SPARK 20 Pro المنحنية AMOLED مقاس 6.78 بوصة بمعدل تحديث متكيف يبلغ 120 هرتز، ونطاق ألوان P3، وذروة سطوع تبلغ 1000 شمعة في المتر المربع لجعل المرئيات تنبض بالحيوية، حتى في ضوء الشمس الساطع. يوفر معدل أخذ اللقطات الفوري الذي يبلغ 1500 هرتز ومعدل تحديث Smart Refresh 3.1، تمريرًا أكثر سلاسة لتحقيق متعة أكبر.وبالإضافة إلى المرئيات الرائعة، يقدم + SPARK 20 Pro تجربة شاملة مع أداء صوتي مقنع، حيث يوفر مكبر الصوت المزدوج الاستريو من DTS صوتًا غامرًا أعلى بنسبة 200% من مكبر الصوت الفردي، بينما تعمل خوارزميات Volume Plus على زيادة مستوى الصوت بنسبة تصل إلى 400% أثناء المكالمات.

طريقة أكثر متعة للعب

يقدم Spark 20 pro+ مجموعة واسعة من المزايا الأكثر ذكاءً وتفاعلية والتي توفر المزيد من المتعة والراحة للحياة اليومية. وتوفر تقنية Social Turbo ميزات التجميل أثناء المكالمة والصور الرمزية للواقع المعزز وتغيير الصوت وغيرها من المزايا، لمنح مكالمات الفيديو مظهرًا جديدًا، بينما يقوم المَنفَذ الديناميكي الذي طورته شركة تكنو ذاتيًا بتوصيل الرسائل بطريقة جديدة بديهية. يتيح AOD 5.0 للمستخدمين إنشاء شاشة عرض مثالية باستخدام عدد لا يحصى من عناصر واجهة المستخدم، للحصول على لمسة أكثر تخصيصًا؛ حيث تتيح الخلفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين إطلاق العنان لخيالهم؛ كما تمنح نصائح الذكاء الاصطناعي للمستخدمين مساعد شخصي معزز بالذكاء الاصطناعي لتنظيم المهام وتقديم التذكيرات وغير ذلك الكثير. يتوفر + SPARK 20 Pro في العراق بسعر 185دولارا.