الإعمار تعلن دخول محطات الأوزان في ديالى والنباعي ببغداد إلى الخدمة

2024-03-19 13:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الثلاثاء، التعاقد على 53 محطة وزن من أصل 83 محطة في عموم العراق عدا إقليم كردستان، فيما أشارت إلى دخول محطات الأوزان في ديالى والنباعي إلى الخدمة.وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة، حسين جاسم الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حركة الأوزان طيلة الأعوام السابقة لم تشهد سيطرة عليها، إذ أن هناك حمولات جائرة تسير على الطرق نتيجة عدم وجود سيطرة نظامية عليها، مما تسبب بتضرر الطرق الداخلية والجسور في العاصمة بغداد".وأضاف الموسوي، أنه "تم تحديد أكثر من 80 محطة وزن في عموم الشبكة الوطنية عدا إقليم كردستان، إذ تم التعاقد على 53 محطة وزن من أصل 83، ودخل قسم منها حالياً إلى الخدمة، منها محطات ديالى التي جرى تشغيلها تجريبياً، وكذلك محطة النباعي التي تسيطر على الأحمال القادمة من مركز المواد الإنشائية عند المدخل الشمالي بالعاصمة بغداد".وأوضح أن "معظم الأضرار التي تعرضت لها الشبكة الداخلية والجسور في داخل بغداد ناتجة عن الأحمال غير القياسية القادمة من مقالع مركز المواد الإنشائية، لذلك عند تشغيل محطة النباعي ستكون هناك سيطرة وسيخفف العبء كثيراً على شبكة الطرق الداخلية في العاصمة بغداد، وباقي الشبكات في عموم البلاد".