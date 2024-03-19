2024-03-19 13:42:02 - المصدر: واع

دهوك – واعأعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك، اليوم الثلاثاء، عن وفاة شخصين وتضرر أكثر من 30 منزلاً جراء السيول.وقال مسؤول إعلام المديرية المقدم بيوار عبدالعزيز في تصريح لقناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "میاه السيول دخلت عدداً من المنازل المطلة علی نهر هشكرو وسط مدينة دهوك"، لافتاً الى أن "السيول تسببت بوفاة الشخصين اللذين كانا مفقودين حيث تم العثور عليهما في نفق نزاركي الواقع علی شارع بارزان الرئيسي في مدينة دهوك، فضلاً عن تضرر أكثر من 30 منزلاً جراء السيول في مدينة دهوك كحصيلة أولية".ودعا "سائقي السيارات والمواطنين القادمين من أربيل الی دهوك بعدم المرور بشارع بارزان الرئيسي بسبب السيول واستخدام طريق (بدريك) بدلاً منه".وشهدت معظم محافظات العراق يوم أمس تساقط كميات كبيرة من الأمطار ما تسببت بحدوث سيول في عدد من المدن ومن بينها محافظتا دهوك وأربيل.