اربيل تصدر تعليمات بشأن الامطار: لا تخرجوا إلا للضرورة

2024-03-19 13:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت الحكومة المحلية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تعليمات بشأن الأمطار في المدينة.

وطلبت الحكومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، من المواطنين، "عدم الخروج من منازلهم ابتداء من الساعة 1:00 ظهرا ولغاية الساعة 6:00 عصرا الا للضرورة بسبب توقعات بتساقط أمطار غزيرة وبرد خلال هذه المدة".

كما دعت الحكومة المواطنين الى "عدم الاقتراب من الأنهار وأماكن تجمع المياه".

وأعلن البيان أن "الجهات المعنية دخلت حالة التأهب اضافة الى انجاز العديد من المشاريع خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في تقليل مخاطر الفيضانات بشكل كبير".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، استمرار هطول الأمطار حتى الخميس المقبل.

وتوقع الزيادي في حديث لوكالة شفق نيوز، أن يشهد يوم الجمعة المقبل عودة منخفضين ماطرين أحدهما سيكون غزيراً ويضرب مناطق شاسعة من البلاد.

وقال الزيادي، إن "التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار حتى عصر اليوم في مناطق مختلفة، وغزارة الأمطار ستكون في محافظات بغداد ديالى واسط ميسان والبصرة، وستزداد أكثر غزارتها باتجاه مدن إقليم كوردستان والموصل وكركوك".